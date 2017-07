Vídeo mostra prisão de ‘embaixador do tráfico’ em padaria de MT

Luiz Carlos da Rocha usava nome falso e levava vida discreta em Sorriso. Dona de padaria disse que jamais imaginou que cliente fosse um megatraficante procurado pela polícia.

Um dos traficantes mais procurados na América do Sul levava vida discreta em Sorriso

O traficante Luiz Carlos da Rocha, que há 30 anos era procurado pela polícia e constava na lista da Polícia Internacional (Interpol), foi preso no sábado (1º) ao fazer compras em uma padaria em Sorriso, a 420 km de Cuiabá. Imagens que mostram o momento da prisão do “embaixador do tráfico”, como era chamado pela polícia, foram capturadas pelas imagens de segurança do estabelecimento que ele costumava frequentar.

Entre os traficantes, ele era considerado mais influente que Fernandinho Beira-Mar e Juan Carlos Abadia. Ele já tinha sido condenados a 50 anos de prisão. A procura por ele já durava mais de 30 anos, inclusive pela Polícia Internacional (Interpol).

A proprietária da padaria afirmou que jamais desconfiou que o cliente fosse um criminoso. “Aparentemente era uma pessoa simples, muito séria, não costumava conversar com os atendentes. Temos o hábito de oferecer produtos aos clientes, as ofertas, mas ele não era comunicativo, quem mais se comunicava era a esposa”, contou Francielle Belle.

As imagens mostram ele entrando na padaria de camiseta, bermuda e chinelo. Logo atrás dele entram três policiais federais e outro agente fica do lado de fora. No balcão da padaria, ele foi surpreendido pelos policiais. Ele é algemado pelos policiais.

A equipe da TV Centro América foi até a casa localizada em um bairro nobre da cidade, onde o traficante vivia com a família. Uma prima da mulher dele disse que ninguém iria se manifestar sobre a prisão.

Luiz Carlos foi transferido para um presídio federal. No entanto, a polícia ainda não informou o nome da unidade prisional.

O traficante vivia de forma discreta em Sorriso e atuava como agropecuarista. Era conhecido por poucas pessoas na cidade. Representantes de sindicatos de produtores rurais daquela região, por exemplo, disseram que não o conheciam como produtor rural.

A mudança na aparência também dificultou as buscas pelo traficante, que em Sorriso usava o nome falso de Vitor Luiz de Moraes. Ele passou por várias cirurgias plásticas para mudar a aparência, segundo a Polícia Federal.

Ele tinha um imóvel em um bairro nobre de Osasco (SP), onde se encontrava com outros traficantes. Nesselocal, a polícia apreendeu aproximadamente US$ 2 milhões na mesma data da prisão dele.

