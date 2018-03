Vídeo mostra suspeito de liderar quadrilha tomando ‘banho’ com dinheiro roubado

Suspeito toma “banho” com dinheiro roubado de banco (Foto: Divulgação / Polícia Civil)

Homem morreu em confronto com a polícia e é suspeito de liderar uma quadrilha de roubos a bancos e a carros-fortes em vários estados do Nordeste.

Polícia divulga vídeo com suspeito “tomando banho” de dinheiro

A Polícia Civil do Piauí divulgou nesta quinta-feira (22) um vídeo onde é possível ver um homem mascarado “tomando banho” de dinheiro. Segundo a Secretaria de Segurança, nas imagens está José Adeílson de Vasconcelos, conhecido como “Neguim da Aparecida”. Ele foi morto nesta quinta-feira (22) em confronto com a polícia e é suspeito de liderar uma quadrilha de roubos a bancos e a carros-fortes em vários estados do Nordeste.

Nas imagens o suspeito aparece com uma máscara do vilão Coringa e uma outra pessoa segura um saco sobre sua cabeça, que abre e de dentro caem diversas notas de dinheiro. Em seguida, ele mostra o dedo do meio para a câmera. Segundo a Secretaria de Segurança, as cédulas que aparecem nas imagens foram roubadas nessa quarta-feira (21) do Banco do Brasil de Inhuma, Sul do Piauí.

Em operação realizada pelo Grupo de Repressão ao Crime Organizado nesta quinta-feira, foram recuperados R$ 100 mil achados enterrados em uma residência na Zona Sul de Teresina. Quatro pessoas foram presas: dois homens e duas mulheres. A quadrilha estava escondida em duas casas na região do bairro Vamos Ver o Sol, uma delas de propriedade de um dos suspeitos e outra alugada há apenas três dias.

O delegado Willame Moraes, coordenador do Greco, revelou que nas casas foram encontrados diversos utensílios utilizados na explosão dos caixas eletronicos da agência do Banco do Brasil de Inhuma, o que confirmou a participação do grupo no crime.

As apreensões levantaram também a suspeita da participação do grupo criminoso nas explosões de agências bancárias nas cidades de Angical e Cocal. Segundo o secretário de segurança do estado, Fábio Abreu, o grupo é suspeito ainda de dois assaltos a carros-fortes nas cidades de Campo Maior e Lagoinha do Piauí no dia 19 de fevereiro de 2018. Os dois crimes ocorreram em um intervalo de quatro horas. O grupo pode estar envolvido ainda em crimes nos estados da Bahia e Alagoas.

O grupo é suspeito de ter cometido o roubo à agência do Banco do Brasil localizado na cidade de Inhuma na madrugada dessa quarta-feira (21). Os bandidos invadiram o local, explodiram os terminais de atendimento no interior da agência e fugiram espalhando miguelitos, pequenas armadilhas de metal usadas para furar pneus de carros.

Moradores de Inhuma conseguiram filmar parte da ação dos bandidos. No vídeo é possível ver a movimentação do grupo após a explosão dos caixas eletrônicos, enquanto carregam objetos para dentro de um automóvel. O carro usado pelo grupo criminoso, um carro de passeio branco, foi abandonado na estrada a 10 km de Inhuma, que teria sido roubado de um procurador de justiça, em Teresina.

Moradores filmam criminosos durante roubo a agência bancária em Inhuma

Moradores filmam criminosos durante roubo a agência bancária em Inhuma

Por Maria Romero, G1 PI

