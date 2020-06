Vídeo: Olavo de Carvalho chama Bolsonaro de covarde e ameaça derrubar governo

Em outra parte da gravação, o professor chamou o empresário Luciano Hang, dono da Havan, de “palhaço”(Reprodução Youtube)

Em momentos como o que vivemos, o jornalismo sério ganha ainda mais relevância. Precisamos um do outro para atravessar essa tempestade. Se puder, apoie nosso trabalho e assine o Jornal Correio por apenas R$ 5,94/mês.

O escritor Olavo de Carvalho usou suas redes sociais durante a madrugada deste domingo (7) para anunciar seu rompimento com o governo do presidente Jair Bolsonaro.

Apontado como pessoa influente na ala ideológica do governo, Olavo de Carvalho gravou um vídeo onde disse que Bolsonaro nunca foi seu amigo e que o presidente não age contra crimes. Acrescentou ainda que derrubaria o que chamou de “governo de merda” caso Bolsonaro continuasse “inativo” e “covarde”.

“Milícia, gabinete do ódio, existe há muito tempo, foi inventado contra mim. Não contra o Bolsonaro. E o que ele fez pra me defender? Bosta nenhuma. Chega lá e me dá uma condecoraçãozinha. Enfia a condecoração no cu. Se você não é capaz de me defender contra essa gente toda eu não quero a sua amizade. Porque eu fui seu amigo, mas você nunca foi meu amigo. Você foi tão meu amigo quanto a Peppa. Você só tira proveito e devolve o que?”, disse em trecho do vídeo.

E continua:

“Há décadas existe esse gabinete do ódio contra Olavo, porra. Ao invés do presidente dizer que é meu amigo, não é meu amigo não, você simplesmente se aproveitou. Ao invés de me dar uma condecoração, enfia a condecoração no cu. Ta certo? Não quero mais saber. Outra coisa, você não está agindo contra os bandidos, você vê o crime, eles cometem os crimes, você presencia em flagrante e não faz nada contra eles. Isso chama-se prevaricação. Quer levar um processo de prevaricação da minha parte? Esse pessoal não consegue derrubar o seu governo? Eu derrubo. Continue inativo, continue covarde, eu derrubo essa merda desse seu governo”, continuou no vídeo.

Em outra parte da gravação, o professor chamou o empresário Luciano Hang, dono da Havan, de “palhaço”. Por fim, disse que Bolsonaro é “aconselhados por generais covardes ou vendidos”.

Confira o vídeo na íntegra:

Fonte:.correio24horas

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com e/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...