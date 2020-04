Vídeo-Operação da policia Federal e Ibama volta a destruir garimpo em terra indígena no Pará

A ação foi realizada ontem pela PF (Polícia Federal ) e Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis).

Segundo a informação , a operação destruiu acampamento empregados na atividade criminosa. Ninguém foi preso.

As autoridades já haviam destruído o mesmo local em Outubro de 2019. O garimpo ilegal foi descoberto partir de informações coletadas pela PF. “Foi realizada uma ação ostensiva no interior da terra indígena para interromper a atividade de garimpo ilegal e proceder as autuações necessárias”, divulgou o órgão.

A ação contou com a participação de dois helicópteros a quantia de agentes não foi divulgado , garimpeiros gravaram um vídeo e divulgaram a ocorrência.

A operação, ao chegar ao local, não flagrou nenhuma pessoa. Segundo os garimpeiros as , maquinas foram escondidas na mata. A operação foi na Terra Indígena Apyterewa, município de São Félix do Xingu/PA.

Assista ao Vídeo;



