Vídeo: Patrícia e Kaysar finalmente fazem sexo no BBB 18

Patrícia disputa paredão, também nesta terça (13), com os amigos Diego e Caruso. Segundo enquetes, a cearense deve deixar o reality com uma das maiores rejeições já vistas no programa.

(Foto TV Globo/Divulgação) -O casal esquentou o edredom na madrugada desta terça-feira (13) e foi observado por Ana Clara Patrícia e Kaysar são o primeiro casal a esquentar o edredom do Big Brother Brasil 18. Na madrugada desta terça-feira (13/3), a cearense e o sírio finalmente transaram. Os dois estavam no quarto submarino e foram flagrados por Ana Clara.

You May Also Like