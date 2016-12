Vídeo registra estupro coletivo em casamento a uma das madrinhas do matrimônio

A gravação original fui publicada pela rede social Miaopai, e viralizou, com menos de uma semana do vídeo ser lançado na rede social, já tinha alcançado 1,7 milhões de visualizações.

Na gravação ainda dá para ver que um dos homens emburra violentamente a cabeça da jovem, após ela tentar se defender do ataque. Alguns aparecem dando risada e se divertem com ato cometido contra a mulher.

Um vídeo divulgado nesta quarta-feira (21), ganhou repercussão mundial, as cenas causam polêmica e revolta em que assiste. O caso aconteceu na china, em uma cerimônia de casamento, a vítima seria uma das madrinhas escolhida pelo casal. O abuso sexual aconteceu de forma coletiva, sete homens atacaram uma madrinha do casamento, que tentava se defender o tempo todo. As imagens foram gravadas por uma câmera que registrou parte da ação.

