Vídeo registra momento em que mulher é atropelada por namorada em saída de motel

Foto: Divulgação/Arquivo -Um vídeo de câmeras de seguranças, divulgado hoje (19) pela Polícia Civil, registrou o momento em que Laura Maria de Souza Cruz é atropelada em frente a um motel, durante a madrugada deste sábado (16), no bairro do Jurunas, em Belém. Dioneia Reis Pinho, namorada da vítima e acusada de traição, dirigia o carro no momento do crime. Até então, Dioneia vai responder pelo crime de homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

Nas imagens, é possível perceber que Laura Maria fica à espreita, em frente ao estabelecimento e chega a se abaixar para tentar enxergar o carro da namorada, na saída do estabelecimento. Ao avistar algo, a vítima corre para dentro do motel e, logo em seguida, aparece em cima do capô do carro. A acusada não para o veículo, dobra à direita e segue dirigindo com Maria Laura suspensa. Dioneia chega a seguir por vários metros com a vítima em cima do veículo, até que Dioneia perde o equilíbrio e cai no chão. Logo em seguida, vários curiosos começam a se aglomerar.

Na noite do crime, Maria Laura recebeu a informação de que a companheira estaria dentro de um motel, na rua Fernando Guilhon e, por isso, seguiu até o local para tentar um flagrante. Nas redes sociais, a vítima já demonstrava desconfiança por meio de postagens publicadas em seu perfil pessoal.

Dioneia fugiu do local após o crime. Moradores da área acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas a vítima não resistiu ao impacto e morreu no local. De acordo com peritos do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPC), Maria Laura bateu a cabeça no asfalto. O Caso foi registrado na Central de Flagrante de São Brás.

O casal estava junto há cinco anos.

Por ORM

