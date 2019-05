VÍDEO: torcedores do Paysandu protestam no aeroporto e atiram ovos no ônibus do clube

Torcedores esperam a chegada da equipe (Foto:via whatsapp)

Cerca de 40 torcedores estiveram no aeroporto

Já são quatro jogos sem vencer e a derrota de ontem para o Boa Esporte-MG, até então lanterna do grupo B da Série C, culminou com a demissão do técnico Léo Condé. Em Belém torcedores do time bicolor protestaram na chegada da equipe,

Membros de uma torcida organizada estiveram no aeroporto internacional de Belém, aguardando a chegada da delegação. Os torcedores levaram faixas e na saída do ônibus do Paysandu jogaram ovos no veículo.

Na Série C o Papão está na quarta posição com sete pontos e na quarta-feira (29), o time bicolor encara o Internacional-RS, pelo jogo de volta da Copa do Brasil, às 19h15, em Belém. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.

