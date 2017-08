Precariedade da rodovia BR-163 fica evidente nesta época de maior fluxo.

Motoristas perdem tempo e donos de caminhões e transportadoras gastam mais com manutenção.

“Vídeo- Uma chuva mostra que condições da BR 163 atrapalha escoamento da safra de grãos até porto de Miritituba no Pará”

A precariedade da rodovia BR 163 por onde é escoada a safra do Mato Grosso até os portos do Pará (Miritituba e Santarém) fica evidente nesta época, quando é maior o fluxo de caminhões transportando grãos.

O trecho sem pavimentação no Município de Novo Progresso por onde passa a safra do milho nesta época de verão, mostra as condições da rodovia que atrapalha o escoamento da safra de grãos.

O motorista Ricardo Foresti saiu de Novo Progresso nesta terça-feira (22), e percorreu o trecho em uma camionete traçada até o distrito de Riozinho das Araias e se deparou com uma triste realidade que vai ser enfrentada pelos motoristas até que a rodovia seja pavimentada. Até o distrito são 80 km destes a metade sem pavimentação e no período de verão a poeira complicou a vida dos motoristas, agora com apenas uma chuva de poucos minutos a rodovia ficou tomada por caminhões parados sem poder trafegar, a fila passou dos 10 km, informou Ricardo.

Os agricultores do Norte do estado do Mato Grosso em especial o Município de Sinop que abrange importantes municípios produtores de grãos, são os que mais usam essa rodovia. Com a pavimentação de parte da rodovia os portos do estado do Pará tornaram se alternativa e o movimento de caminhões aumenta e os obstáculos enfrentados para escoar a produção são muitos.

No trecho da pavimentado da rodovia esta tomada por buracos e tem pouca sinalização; “Se você descer no acostamento para desviar do buraco, você tomba”, conta Alberto de Tangara da Serra(MT) , que é caminhoneiro há 45 anos e trabalha atualmente autônomo. Ele recebe R$ 250 por tonelada. No fim do mês, o trabalhador autônomo como motorista ganha R$ 32 mil, em média. Com a parcela , troca de peças e manutenção do caminhão – a oficina e auto peças consomem o lucro todo e sorte daquele que não estoura pneus e não sofre acidente na estrada, comentou.

A pavimentação do trecho em Novo Progresso foi anunciada pelo “Ministério do transporte Portos e Aviação” nesta quinta-feira (17/08), são R$ 128,5 milhões para a pavimentação de 65 quilômetros da rodovia, no inicio do ano o trafego foi interrompido devido aos atoleiros formados pelas fortes chuvas que complicaram o transporte da safra até os portos do Pará.

O inicio da obra deve ocorrer quando iniciar o período chuvoso Amazônico , e a expectativa que o exercito consiga deixar trafegável o trecho o prazo para conclusão e de um ano para 2018.

