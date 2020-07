Vídeos- Governador enfrenta manifesto ao inaugurar Hospital de R$ 120 milhões com apenas 30% da capacidade de leitos de internação para a covid-19 em Itaituba

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Inauguração do Hospital Regional de Itaituba PA. Manifesto pelo funcionamento total do hospital! 💪🏾💪🏾💪🏾💪🏾💪🏾 https://t.co/PpSG9pXN0R

(Foto:Reprodução) – Cruzes foram colocadas por manifestantes na frente do Hospital Regional do Tapajós, em Itaituba, sudoeste paraense, na tarde desta quinta-feira, 06 de Julho de 2020. Moradores locais divulgaram nas redes sociais, que a unidade de saúde inaugura com apenas 30% da capacidade de leitos de internação para a covid-19 .

