Vigia de escola é amarrado,espancado e tem cabeça rachada com paulada

O vigia da Escola Municipal “João Carlos Batista”, em Novo Progresso , foi brutalmente espancado na noite desta terça-feira (19).

De acordo com a Informação , um funcionário do estabelecimento encontrou a vítima “Agenomar Souza de Lima”, de 44 anos , caída no chão na escola, com um ferimento na cabeça. O Samu foi acionado e o vigilante foi atendido na emergencia do hospital municipal onde esta sobre observação medica.

Conforme os relatos , dois homens espacaram o vigia.

De acordo com direção da escola nada foi roubado, a suspeita de problemas pessoal.

Até o momento, ninguém foi preso.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...