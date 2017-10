Novo Progresso – Vigilância coleta amostras de água para análise

(Por Adecio Piran Jornal Folha do Progresso )-Com objetivo de monitorar e melhorar a qualidade da água para a população progressense , a Vigilância em Saúde realizou nesta quinta-feira (19) a coleta de amostras de água para análise.

As diversas reclamações chamaram atenção da vigilância que solicitou a coleta nos bairros: Tom Alegria III, Jardim América, Tom Alegria II, Industrial,Planalto e Vista Alegre.

O Assessora técnica da Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, Vera Steinke , explicou que a coleta de amostras para controle da água obedece processo de convenio com laboratório da cidade de Santarém e que vai acontecer rotineiramente. Ela informa que estas localidades onde foi coletada água foram as prioritárias no momento.

A coleta foi feita pelos agentes de Vigilância Sanitária Ezequiel e Auriane, e fiscalizado pelo conselheiro Herlan Cardoso. A coleta teve rigor e seguiu normas – a limpeza da torneira e das mãos, para não haver contaminação exterior, após solta se água por aproximadamente dois minutos e na sequência coleto as amostras.

As amostras, em embalagem lacrada, será encaminhada para o laboratório da cidade de Santarém distante 700km de Novo Progresso , onde será feita análise microbiológica – que deve demorar cerca de 20/30 dias para ter o resultado divulgado.

Reclamações

Nos últimos dias proprietários de imóveis procuraram a imprensa para reclamar da qualidade da água nas torneiras, a empresa Águas de Novo Progresso responsável pelo abastecimento no Município informou ao Jornal Folha do Progresso que o caso foi solucionado e a cor da água escura foi devido a quebra de canos da rede água do bairro reclamado.

Caixa d’água

A empresa “Águas de Novo Progresso” ressalta que muitas das reclamações não resultam em água contaminada na linha de distribuição, mas sim na própria caixa d’água do reclamante. Eles orientam que o reservatório doméstico passe por limpeza a cada seis meses.

O ideal é fechar o registro, colocar cerca de um litro de hipoclorito de sódio (água sanitária) dentro da caixa d’água e aguardar 2 horas. Depois é preciso abrir torneiras, chuveiros, descargas, até esgotar esta água – e para que a água sanitária passe pela tubulação interna do imóvel. Após descartar toda a água, a caixa pode ser cheia novamente.

“Os testes que fazemos são com a água direto da distribuição, pois fazemos a coleta de amostras na saída mais próxima ao cavalete. E em muitos casos a contaminação está na caixa d’água sem manutenção ou no poço artesiano”, explica.

Queixas

As queixas relacionadas com a qualidade da água podem ser feitas diretamente na empresa pelo Call Center da “Aguas de Novo Progresso”, 0800 647 6060 para ligações de telefones fixos e pelo 40201038 para ligações de celulares.

Vigilância

A vigilância também recebe reclamações basta ligar para o telefone (93) 98127 0810 e informar o endereço e a reclamação. É interessante fazer algum registro fotográfico ou em vídeo do momento em que a água estiver apresentando alteração,informou.

Por Adecio Piran Jornal Folha do Progresso

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...