Vigilância e PM fecham estabelecimentos que descumpria decreto estadual, em Novo Progresso

(Foto:Via WhatsApp) – De acordo com a Secretaria de Saúde do município de Novo Progresso , no primeiro fim de semana após o decreto que estabelece o fechamento de bares, casas de shows, boate e similares, muitas denúncias foram recebidas.

A vigilância saiu em campo com a Polícia Militar e paralisou lanchonetes,bares,restaurantes que reuniu aglomeração neste domingo (22).

O decreto autoriza a Policias a fazerem as rondas policiais com esse objetivo – os estabelecimentos que não respeitarem o decreto podem perder alvará de funcionamento.

“É necessário que se cumpra o decreto para que a gente evite a aglomeração de pessoas nesses estabelecimentos. A pandemia do Coronavírus é uma realidade no mundo, e nós temos que fazer a nossa parte. Temos que contribuir para não deixar que essa doença avance sobre a nossa sociedade. Nós pedimos a colaboração de todos os proprietários para que cumpram o decreto e fechem seus estabelecimentos. Caso isso não aconteça voluntariamente, nós estamos sendo acionados, , e as polícias estão nas ruas para, se for necessário, fazer o fechamento do local”, declarou a secretária de Saúde Rosangela F.C Melo.

