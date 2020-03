Vigilância sanitária apreende produtos alimentícios com validade vencida desde 2018

Produtos alimentícios vencidos foram recolhidos pela Vigilância Sanitária — Foto: Kamila Andrade/G1

Os produtos faziam parte de cestas básicas que estavam sendo comercializadas em um estabelecimento na Av. Tapajós, em Santarém.

A Divisão de Vigilância Sanitária de Santarém, oeste do Pará, apreendeu na tarde desta segunda-feira (02), em um estabelecimento comercial localizado na Av. Tapajós, próximo ao Mercadão 2000, uma grande quantidade de produtos alimentícios com prazo de validade vencido, muitos, desde 2018.

Segundo o coordenador da Vigilância Sanitária, Walter Matos, os fiscais do órgão chegaram ao local a partir de denúncias feitas nas redes sociais.

“Tomamos conhecimento das denúncias através das redes sociais e na tarde de hoje nós fomos até o local fazer a busca ativa e constatamos a comercialização de produtos vencidos. É um local insalubre, inclusive tinham pessoas trabalhando sem EPI’s, estavam desde de manhã sem almoçar. Como se trata de comércio de produtos vencidos, vamos apresentar na delegacia e na parte administrativa vamos lavrar auto de infração e aplicar multa”, explicou Walter Matos.

Alimentos jogados no chão do galpão onde as cestas com produtos vencidos eram comercializadas — Foto: Kamila Andrade/G1

O coordenador da Vigilância Sanitária fez um apelo para que as pessoas que compraram os produtos que estavam vendidos em cestas básicas a preços muito baixos, não consumam para não colocarem a saúde delas e de seus familiares em risco.

“Peço que a população que comprou não consuma, pode ter bactéria nesses alimentos, o local estava bem sujo. Ficamos sabendo que muitos ribeirinhos estavam encostando com bajaras e levando muita quantidade de produtos para suas comunidades. Mas esses produtos estão impróprios para consumo. Tinha ali todo risco à saúde, com vestígios de roedores no local”, ressaltou Walter Matos.

Vigilância sanitária flagrou condições insalubres no galpão onde eram comercializados produtos alimentícios vencidos — Foto: Kamila Andrade/G1

O delegado da Polícia Civil, Herbert Farias Jr informou que o gerente da empresa que estava vendendo os produtos alimentícios vencidos será autuado e preso em flagrante por crime contra relações de consumo. Ele será encaminhado à audiência de custódia para que a Justiça decida se continuará preso ou não.

O galpão foi interditado pela Vigilância Sanitária. O material apreendido será descartado no aterro sanitário.

Por Sílvia Vieira e Kamila Andrade, G1 Santarém — PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...