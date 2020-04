Vigilância Sanitária confirma achado de restos mortais no Anna Karoline II

(Foto:Polícia Civil / Divulgação) – Navio naufragou no sul do Amapá, durante viagem de Santana para Santarém(PA)

A 16ª Seccional Urbana de Santarém, no oeste do Pará, registrou no final da tarde desta quinta-feira, 16, o achado de restos de um corpo humano no navio Anna Karoline II, que afundou na madrugada de 29 de fevereiro deste ano, no sul do Amapá, durante viagem do município macapaense de Santana para Santarém.

A Divisão de Vigilância Sanitária do Município de Santarém comunicou que a equipe colocada a serviço no navio nesta quinta-feira teria encontrado restos de um corpo humano aparentando ser de uma criança, em um dos camarotes do Anna Karoline II.

A equipe colocada a serviço no navio encontrou restos de um corpo humano aparentando ser de uma criança (Polícia Civil)

A comunicação foi feita diretamente à Superintendência Regional da Polícia Civil, que acionou o diretor da 16ª Seccional Urbana de Santarém, delegado Germano Geraldo Carneiro do Vale. .

O delegado Germano Vale foi pessoalmente ao local onde se encontra o Anna Karoline II, e soube pela médica veterinária da equipe sanitarista havia sido chamada por trabalhadores a serviço no navio. E, de fato, se constatou tratar-se de restos mortais humanos. A Polícia Civil registrou a ocorrência e providenciou a remoção do material para o Centro de Perícias Científicas.

Até então, sem o registro do achado desta quinta-feira, 34 pessoas morreram e 51 passageiros e tripulantes foram resgatados com vida. Ainda há desaparecidos. A polícia trabalha com a hipótese de que a embarcação afundou por excesso de carga.

Por:Valéria Nascimento

