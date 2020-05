Vigilância Sanitária e Polícia Militar fazem mobilização para cobrar uso de máscara em Novo Progresso

Na manhã desta sexta-feira (22) a equipe da Vigilância Sanitária e Polícia Militar se uniram para dar continuidade ao enfrentamento do Coronavírus e acompanhar se a população está cumprindo a lei que obriga o uso de máscara em todo o município de Novo Progresso.

A maior parte dos comércios foi visitada com objetivo de alertar a população em relação à multa de R$ 120 reais por pessoa que for flagrada sem máscara. “O prefeito Macarrão , disse que o principal objetivo não é produzir multas e prejudicar os moradores, mas sim alertar para que todos possam fazer o uso correto da máscara.

Todo o comércio de Novo Progresso deve atender as recomendações e os moradores também fazer a sua parte nesta luta.



