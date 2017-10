Vigilância sanitária interdita empresa de distribuição de água em Santarém

Interdição ocorreu na manhã desta quinta-feira (26) no bairro Floresta. Fiscalização também ocorrerá no centro comercial.

Vigilância Sanitária interditou na manhã desta quinta-feira (26) uma empresa de distribuição de água mineral no bairro Floresta, em Santarém, no oeste do Pará, após constatar irregularidades na empresa, inclusive no alvará sanitário. A medida foi adotada após vistoria ao local e embasada na Lei estadual Nº 8461 de 05/01/2017. Além de distribuidoras, o comércio em geral também está sendo fiscalizado. Foi dado prazo para que a empresa se regularize no que se refere à legislação estadual e apresente a defesa. O estabelecimento só poderá voltar a funcionar após toda a regularização. Uma das situações que chamou atenção dos fiscais foi a reutilização da embalagem de outras empresas e embalagens sem informações suficientes para o consumidor. Foi solicitado ao estado que faça fiscalização nessas empresas.

De acordo com o coordenador da Vigilância Sanitária municipal, Walter Matos, os fiscais fizeram uma capacitação para atuarem em campo orientando os comerciantes para garantir a qualidade dos produtos vendidos no município. Para água mineral e adicionadas de sais, a fiscalização fica a cargo do estado, enquanto o armazenamento, transporte e comercialização fica sob responsabilidade da Vigilância.

“Nós vamos fazer um trabalho educativo. Se encontrarmos, por ventura, algo que não esteja em conformidade com a legislação a gente procede com interdito, auto de infração, apreensões. Salientamos que a população tome cuidado com a água mineral”, disse Matos.

O coordenador da Vigilância Sanitária disse ainda que o consumidor deve ficar atento quanto ao local de armazenamento e transporte da água:

Não pode ficar exposta ao sol;

Não pode ficar próxima a postos de combustíveis ou botijões de gás;

Não pode ficar próxima a produtos químicos e tóxicos;

O transporte deve ser feito apenas em carros fechados.

