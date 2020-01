Vigilante é morto a tiros no bairro Interventoria, em Santarém

Polícias Civil e Militar estiveram no local para apurar as circunstâncias do crime — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Homicídio ocorreu por volta das 4h desta quinta-feira (16).

O corpo de um jovem de 29 anos foi encontrado na madrugada desta quinta-feira (16) na travessa NS4, no bairro Interventoria, em Santarém, no oeste do Pará. De acordo com familiares da vítima, identificada como Walrick Pereira dos Santos, ele trabalhava como vigilante. O corpo foi encontrado com pelo menos sete marcas de tiros.

A vítima já teria informado aos familiares que uma caminhonete em atitude suspeita estava rondando o bairro, sendo que em determinado ponto da travessa, o veículo parou, as pessoas que estavam dentro desceram e dispararam os tiros contra o vigilante. Após o crime, os autores foram embora.

A Polícia Militar esteve no local para apurar as circunstâncias do crime, assim como o IML para realizar perícia e a remoção do corpo.

