Vigilante é morto em serviço e suspeita é de vingança por prisão em Santarém

O homem trabalhava na empresa do irmão que acredita em retaliação (Foto:| Edney Silva e Arquivo Pessoal)

O vigilante Walrick Pereira dos Santos, de 29 anos, foi morto no final da madrugada desta quinta-feira (16), enquanto trabalhava na vigilância de uma residência, localizada próximo a praça no Trevo da Cohab, rua NS 4, com São Nicolau, em Santarém, região oeste do Pará. A suspeita é que ele tenha sido vítima de vingança.

Segundo informações colhidas no local, homens em uma caminhonete teriam chegado e atiraram contra a vítima.

Surpreendido pelos criminosos, Walrick não teve nem tempo de correr ao ser atingido por cinco tiros e cair em frente a casa que trabalhava.

A Polícia Civil foi ao local para realizar os primeiros levantamentos e o Centro de Perícia Científica realizou o procedimento de remoção do corpo.

VINGANÇA

Em conversa com a reportagem, o irmão da vítima, proprietário da empresa de Vigilância em que Walrick trabalhava, suspeita que o assassinato possa ter sido fruto de vingança já que algum dos criminosos possa ter sido preso anteriormente pelos vigilantes ao tentarem roubar alguma residência vigiada pela empresa.

As suspeitas já foram repassadas à Polícia Civil que investiga o caso.

quinta-feira, 16/01/2020, 08:57 – Atualizado em 16/01/2020, 09:17

