Vigilante é morto enquanto voltava para casa em Concórdia do Pará

O vigilante João Antônio Bezerra Benevides, de 22 anos, morreu após ser baleado quatro vezes por bandidos na madrugada deste domingo (27) em Concórdia do Pará,nordeste do Pará. O jovem voltava de uma comemoração na casa de um amigo quando foi abordado pelos criminosos.

Após ser ferido, João foi socorrido no hospital de Concórdia e depois transferido ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), onde não resistiu aos ferimentos e morreu. Ainda segundo testemunhas, ele ainda teve a arma de trabalho roubada pela dupla.

Segundo a esposa da vítima, era por volta de 3h20 quando eles voltavam da casa do amigo e chegavam e chegavam em sua residência na rodovia PA-140, loteamento Bom Pastor, na zona rural de Concórdia, e foram surpreendidos pela dupla. Um dos homens desceu da moto e, sem falar nada, disparou contra o vigilante.

Ele foi ferido no peito, nas costas e duas vezes no braço, e caiu no chão. A mulher de João, que foi quem falou com a Polícia Civil, não pôde confirmar que a arma dele foi roubada, mas segundo algumas testemunhas, a pistola do vigilante teria sido levada pelos bandidos.

A mulher acredita que os bandidos já os estariam esperando chegar em casa, com intenção de matar João. Ele foi imediatamente levado ao Hospital de Concórdia do Pará e, em seguida, levado ao HMUE, em Ananindeua, onde morreu por volta de 10h50. Até o momento, os responsáveis pela morte do vigilante não foram localizados.

