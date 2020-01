Vigilante morre ao ter cabeça esmagada por paralelepípedo em Mãe do Rio

(Foto:Reprodução) – Idoso de 65 anos foi assassinado enquanto trabalhava, no centro do município

Na madrugada desta segunda-feira (20), o vigilante João Batista Barbosa, de 65 anos, foi morto com golpes de um objeto de um bloco de concreto no rosto, em Mãe do Rio, nordeste paraense.

O idoso estava trabalhando, guardando uma propriedade pública, quando foi atacado pelo assassino, que usou um paralelepípedo para esmagar a cabeça do trabalhador. Ainda não se sabe o que pode ter motivado o crime, e a brutalidade da ação deixou a polícia com várias possibilidades.

O caso foi por por volta de 1h, na travessa Rui Barbosa, que fica perto do Galpão do Agricultor, uma estrutura da Prefeitura de Mãe do Rio que João tinha como responsabilidade vigiar durante a noite. Segundo o 19º Batalhão de Polícia Militar (BPM), o corpo do homem foi achado no meio da rua, com um rastro de sangue escorrendo pela via. Perto do cadáver, a polícia encontrou o paralelepípedo sujo de sangue, além da bicicleta e o celular da vítima, que ainda estavam junto ao corpo.

O fato de terem deixado os pertences com a vítima leva a Polícia a acreditar que o caso não tenha sido um assalto, mas no momento, várias possibilidades são consideradas, A brutalidade do assassinato pode ser evidência de que o crime tenha motivação pessoal, como uma vingança.

A rua estava vazia no momento do crime, mas algumas testemunhas disseram ter visto um homem circulando pelo local, na mesma hora do crime, em uma bicicleta, e a polícia deve se concentrar em encontrar esse suspeito. O Núcleo Avançado do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves de Paragominas foi acionado para realizar a remoção do corpo.

