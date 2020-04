Vigilantes são encontrados mortos no campus da UFPA em Castanhal, nordeste do PA

(Foto:Reprodução) – De acordo com a Polícia Civil, as vítimas tinham marcas de tiros pelo corpo.

Dois vigilantes foram encontrados mortos na manhã desta quarta-feira (15) no Campus da Universidade Federal do Pará (UFPA) que fica em Castanhal, nordeste do estado. De acordo com a Polícia Civil, as vítimas tinham marcas de tiros pelo corpo.

Segundo a UFPA, os vigilantes eram funcionários de uma empresa terceirizada, que prestava serviços na universidade. Ainda de acordo com a instituição, os homens foram encontrados mortos em uma área comum de circulação do Campus.

A Polícia informou que as circunstâncias das mortes ainda são desconhecidas. Uma equipe da Divisão de Homicídios trabalha na investigação do caso.

Em nota, a UFPA informou que manifesta o sentimento de profundo pesar e solidariedade às famílias dos trabalhadores. Além disso, a universidade esclareceu que as aulas no Campus estão suspensas desde o fim de março e cerca de 95% dos servidores estão trabalhando remotamente.

