Vila de residência Pega Fogo – criança pode ter causado incêndio em Moraes Almeida

O incêndio em uma Vila residencial aconteceu nessa manhã de quarta-feira feira (23) no Distrito de Moraes Almeida no município de Itaituba. (Fotos:Adila Moreira via WhatsApp)



Um incêndio na manhã desta quarta-feira (23) assustou os moradores de Moraes Almeida, uma Vila de residência foi destruída pelo fogo.

Conforme informação em uma das residências a mãe saiu para trabalhar e deixou a criança de sete anos, ela teria colocado fogo com isqueiro no colchão. O Fogo se alastrou para as outras residências que são anexas uma na outra, a criança foi salva, os moradores conseguiram sair com os documentos, o resto foi destruído pelo fogo, ninguém e feriu.

Os vizinhos acionaram ajuda uma escavadeira ajudou acerar o local o exercito levou caminhão com água , mas o fogo destruiu a vila com residência.

Conforme a informação em torno de sete cômodos da vila foi destruído pelo fogo , até que foi controlado.

A vila é de madeira e contribuiu que o fogo se alastrasse rapidamente. As famílias perderam os pertences.

Apesar de o fogo ter se espalhado rapidamente e causado prejuízos materiais, ninguém se feriu.

Por:Redação Jornal Folha do Progresso/(Fotos:Adila Moreira via WhatsApp)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...