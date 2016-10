Vila Izol – Motorista de caminhão boiadeiro recebe descarga elétrica

(Foto Ilustrativa Internet) – O motorista de um caminhão boiadeiro recebeu uma descarga elétrica na tarde deste domingo (30) , e por pouco não caiu dentro da gaiola carregada com bovinos.

“O motorista subiu na gaiola para organizar a carga de bovinos dentro da gaiola, e tudo indica que não percebeu e acabou por encostar cabeça ao fio da rede de energia elétrica, com a descarga elétrica ficou caído inconsciente em cima da gaiola do caminhão”. A vitima foi socorrido por populares que o ajudaram nos primeiros procedimentos, e o levaram ate o hospital da comunidade.

Conforme a informação de morador que ajudou socorrer a vitima, no momento do atendimento no posto de saúde da comunidade de vila Izol, a vitima foi atendido por um médico Cubano, que fez os primeiros socorros e o encaminhou para HMNP.

A fatalidade aconteceu por volta das 15h00 na tarde deste domingo (30), o motorista foi socorrido por populares que afastaram o caminhão e retiraram de cima da gaiola levando rapidamente para o atendimento médico hospitalar.

De acordo com as informações, a carga de bovinos e deveria seguir até um frigorífico na região do município de Matupá no estado do Mato Grosso.

