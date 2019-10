Vinte casas são atingidas por temporal em Alenquer, no oeste paraense

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Durante o trabalho das equipes da Defesa Civil, o fornecimento de energia precisou ser desligado, pois alguns telhados de prédios atingidos, pela proximidade com a rede de energia elétrica, poderiam se transformar em condutores de eletricidade, oferecendo riscos de graves acidentes. (Com informações dos sites Portal Giro e G1 Pará).

Um total de 20 casas foram afetadas, além de postos de gasolina e embarcações que estavam ancoradas no cais em frente à cidade na hora do temporal.

Segundo informações locais, alguns estabelecimentos comerciais ficaram destelhados. A Defesa Civil ainda mapeia as áreas atingidas, dando prioridade aos locais com situação evidentemente mais crítica.

Uma forte chuva que durou cerca de 40 minutos resultou em uma série de prejuízos no município de Alenquer, no oeste paraense, nesta quarta-feira, 10. Várias ruas ficaram alagadas e os estragos atingiram desde as áreas verdes até residências, escolas e estabelecimentos comerciais. O mercado municipal da cidade também sofreu danos na estrutura física.

