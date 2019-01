Vinte e nove apostas dividem R$ 235 mil da loteca – uma aposta de Novo Progresso

(Foto:Reprodução Caixa) – Vinte e nove apostas acertaram os 14 pontos da LOTECA CONCURSO 837 do dia 28/01/2019, e, com isso, vão repartir o prêmio de R$ 235 mil reais. Ao todo, cada aposta vencedora ficará com R$ 8.129,01 (oito mil cento e vinte nove reais e um centavos).

A Loteca é ideal para você que entende de futebol e adora dar palpites sobre os resultados das partidas. Para apostar, basta marcar o seu palpite para cada um dos 14 jogos do concurso, assinalando uma das três colunas, duas delas (duplo) ou três (triplo). Os clubes participantes estão impressos nos bilhetes emitidos pelo terminal.

A aposta mínima é de R$ 2,00 e dá direito a um duplo. Quanto mais duplos e triplos marcar, maior é o preço da aposta e maiores são as suas chances de ganhar.

FONTE:REDAÇÃO JORNAL FOLHA DO PROGRESSO