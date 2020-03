Vinte e nove corpos foram localizados após naufrágio no Amapá

(Foto: Ascom/Segup)- Subiu para 29 o número de corpos encontrados após o naufrágio do navio Anna Karoline III, no sul do Amapá.

Nesta quinta-feira (5), sexto dia de buscas após o incidente, quatro corpos foram encontrados, segundo informações divulgadas pela Marinha do Brasil, por intermédio da Capitania dos Portos do Amapá, na noite desta quinta-feira (5).

Ainda de acordo com a Marinha, as buscas com o apoio de mergulhadores, profissionais da área da saúde e aeronaves continuam. No total, 49 pessoas foram resgatadas com vida, entre elas passageiros e tripulantes.

O naufrágio aconteceu no último sábado (29). A embarcação tinha de 60 a 70 pessoas a bordo.

Autor: Diario Online/quinta-feira, 05/03/2020, 21:12

