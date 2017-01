Vinte mil candidatos ainda não tiveram acesso às notas do Enem

Inep alegou problemas técnicos, mas prometeu resolvê-los ainda nesta quinta-feira (19)

Vinte mil candidatos que fizeram provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2016 ainda não podem checar suas notas. A informação foi confirmada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), na manhã desta quinta-feira (19), que explicou ainda se tratar de um problema técnico.

Os afetados, em sua maioria, fazem parte do grupo que fez a segunda aplicação das provas, nos dias 3 e 4 de dezembro.

A assessoria de imprensa do Inep garantiu que o instituto está trabalhando para normalizar o problema e incluir todas as notas no sistema ainda nesta quinta.

Segundo informações do portal G1, até as 9h30 dessa quarta (18), 3,3 milhões de participantes já haviam visualizados as notas, segundo balanço do Inep. No total, o exame contou com 6.005.607 participantes

As notas foram divulgadas na manhã de ontem. Para ter acesso, o participante precisa digitar CPF e senha no site http://enem.inep.gov.br/participante. O resultado também pode ser conferido pelo aplicativo oficial do Enem.

Fonte: Notícias ao minuto.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...