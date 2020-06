VIOLÊNCIA DOMÉSTICA- Homem é preso por agredir esposa com liquidificador em Trairão no Pará

Um homem foi preso, neste domingo (28), após agredir a esposa usando um liquidificador, no município de Trairão, sudoeste paraense. A vítima teve um corte grande na cabeça.

De acordo com informações do blog do Júnior Ribeiro, de Itaituba. o homem, identificado como Josivan dos Santos Goés, começou a discutir com a esposa, Joelma de Sousa Silva, e se descontrolou. Ele usou um liquidificador para agredir a companheira, que teve um corte de aproximadamente 20 centímetros na cabeça.

Joelma foi socorrida ao Hospital Municipal de Trairão, onde foi medicada e levou vários pontos. Josivan foi preso e será autuado de acordo a lei Maria da Penha. Ele já está à disposição da justiça.

Autor: Com informações do Blog do Júnior Ribeiro

segunda-feira, 29/06/2020, 17:19

