Violência doméstica: Mulher hospitalizada após ser espancada pelo próprio marido

A sra. Maisa Soares, deu entrada no Hospital Municipal de Novo Progresso, bastante machucada e desacordada após sofrer agressões físicas do próprio esposo(Nome não foi revelado ainda).

As agressões acorreram na noite de sábado, dia 14, na residência da família, no Bairro Industrial, na presença do filho de apenas 05 anos de idade.

Na manhã desta segunda feira, conversamos com amigos da família, revoltados com a atitute monstruosa do marido, ninguém quis dar detalhes sobre o assunto. A vítima, estaria sedada, ainda hospitalizada e seu estado de saúde é estável. Quanto ao marido agressor, segundo informações, ja foi preso pela polícia e será indiciado nos rigores da Lei Maria da Penha.

Por Édio Rosa – Central de Jornalismo ao JMD na Cultura FM

