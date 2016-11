Violência – Funcionária da SBT foi assassinada em Itaituba

A funcionária da TV Tapajoara filiada ao STB em Itaituba; Eliane Sousa Santos, de 29 anos, foi assassinada na noite desta segunda feira, 28 de novembro, depois de ser assaltada.

O crime aconteceu por volta das 20hs00min desta segunda feira na 2ª Rua do Bairro Jardim das Araras. Segundo informações; Eliane saiu do trabalho e iria passar na casa da ex-sogra para buscar uma das filhas, mas antes de chegar foi abordada por dois homens em um moto titan, os elementos se aproximaram e anunciaram o assalto, um dos meliantes pegou a bolsa da vitima, e em seguida deu um tiro que atingiu as castas de Eliane, que não resistiu e morreu ao dar entrada no Hospital Municipal.

Devido à falta de comunicação na cidade pouca gente ficou sabendo do crime durante a noite, muitos colegas ficaram sabendo apenas na manhã de terça feira, e todos ficaram chocados com a morte da jovem. O empresário Wilmar Freire esteve na delegacia de policia para conversar com o delegado e pedir empenho nos trabalhos de investigação para se chegar aos autores do crime.

O diretor da TV Tapajoara Ivan Araújo lamentou a morte da funcionária da emissora, que segundo ele, era uma grande mulher, dedicada, e uma funcionaria exemplar. O corpo de Eliane esta sendo velado em uma igreja da assembleia de Deus na 9ª Rua do Bairro da Liberdade, e será sepultado na manhã desta quarta feira, 30. Eliane deixa duas filhas.

Eliane Sousa teve uma breve passagem pela Tv Itaituba Record, quando a emissora funcionava na Hugo de Mendonça. A direção da TV RECORD vem a publico prestar suas condolências aos familiares e amigos de Eliane, e lamenta por sua morte, e espera que a justiça seja feita, que os culpados sejam presos e peguem pelo crime.

