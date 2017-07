Violência – Homens são executados a sangue frio em Itaituba

Segundo informações ainda preliminares, dois elementos chegaram em uma moto Bros de cor vermelha em um restaurante onde as duas vítimas estavam, e o carona de posse de arma tipo pistola matou com vários tiros os nacionais Carlos José da Silva, de 58 anos, vulgo “Cantor”; e Jamilson Messias Rodrigues, vulgo “Bigode”.

