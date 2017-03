Violência – Itaituba pede PAZ!

Uma grande mobilização popular aconteceu na noite desta segunda-feira (20), na orla da cidade de Itaituba. O movimento foi liderado por entidades representantes do comércio , em forma de manifestação para cobrar melhorias na segurança pública do município, que atualmente convive com altos índices de violência.

O movimento foi pacifico e reuniu milhares em prol da PAZ! Com velas brancas a palavra “PAZ” foi escrita no solo da Orla da cidade.

Ficou definido que na sexta-feira (24) será feita uma manifestação ainda maior, que contará com a participação de empresários e de quaisquer pessoas que quiserem participar, fazendo uma grande paralisação de todo o comércio por algumas horas para intensificar ainda mais as cobranças ao governo do estado, principalmente cobrando um aumento significativo no efetivo da PM e maior investimento na manutenção dos serviços de segurança pública da cidade.

Da Redação Jornal Folha do Progresso com informações da PM.

