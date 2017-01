Violência – Morador do Tom Alegria – III é morto com 34 facadas

Redação Jornal Folha do Progresso com informações de Jailson Rosa

Na madrugada deste domingo 1º Janeiro depois de ser chamado por moradores o investigador de polícia civil Marquezzan se deslocou até o Bairro Tom da Alegria III, e encontrou a vitima “Charles” morto com 34 facadas. Charles é bastante conhecido por ser morador antigo do bairro “Tom Alegria-III” , e segundo informações o crime se deu ao negar uma importância de R$10 reais a um usuário de droga que se irritou com a resposta e acabou por matar a vitima.

