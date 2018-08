Violência – Motociclistas executam homem dentro de hotel em Novo Progresso

Na noite deste sábado (4) registrou mais uma vítima da violência na cidade de Novo Progresso. Um homem foi executado dentro do hotel no bairro Santa Luzia em Novo Progresso, por volta das 23h45, segundo a Polícia. A vitima identificada com Cascavel,estava hospedado no hotel do Baiano, quando foi executado por dois homens em uma motocicleta.

De acordo com testemunhas, os executores chegaram ao local em uma motocicleta Honda Bros um deles desceu adentrou ao hotel se dirigiu até vitima em seguida, efetuou disparos contra Cascavel. A Polícia não soube informar se o homem tinha envolvimento com o crime.

Após o assassinato, os criminosos fugiram. Até o momento, o motivo para tanta violência é desconhecido.

A Polícia investiga o caso, ninguém foi preso pelo crime.

Por:Redação Jornl Folha do Progresso

