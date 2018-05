Violência sem limites- Homem tem moto roubada e é morto a pauladas em Novo Progresso

Um homem foi morto ao ter a sua motocicleta roubada no Bairro Juscelandia em Novo Progresso. (Imagem Ilustrativa -Facebook)



O Corpo de “Dalvo Batista dos Reis”, foi encontrado no domingo (05) Às 09h30mn na Rua Rejane de Souza no bairro Juscelandia sem a motocicleta,ele tinha marcas de pauladas na cabeça.

O assassino fugiu com o veículo, mas foi preso no mesmo dia de posse da motocicleta da vitima.

O suspeito menor de idade L.A.P , após investigação da Polícia Civil , prendeu em delito flagrante – com a motocicleta da vitima – circulando pelas ruas da cidadde.

O menor conhecido como Luanzinho, suspeito da morte de Dalvo Batista dos Reis, foi preso em flagrante , com objeto do roubo seguido de morte, ele tem antecedentes criminais, por furto, a policia conseguiu chegar até o suspeito por informações de testemunhas que teriam visto os dois andando pelo bairro um dia antes do crime.

A motocicleta Honda Biz cc125, Placa OBU 7520, de propriedade da vitima estava com o acusado no momento da prisão. Luanzinho tentou fugir, mas foi preso em perseguição pelos policiais civis de Novo Progresso.

Ele está preso a disposição da justiça. O caso está sendo investigado pela Divisão de Homicídios.

Violência Sem Limites

A violência em Novo Progresso há muito tempo já passou dos limites do “razoável” e a cada dia transforma a vida humana em algo sem nenhum valor. Pior do que a violência em si, da frieza de assaltantes, estupradores e assassinos. Relembro caso do ex – secretário Valdeir que foi brutalmente assassinado por menores de idade em nossa cidade.

Pior que tudo isto é a incompetência de nossos representantes , a impunidade generalizada que campeia pelo país e nosso sistema judicial moroso que acaba favorecendo a bandidagem, além, é claro de nosso ordenamento jurídico extremamente benéfico para quem comete crimes.

