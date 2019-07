Violenta colisão entre carro e ônibus deixa um morto no MT; mulher é socorrida

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A violenta colisão frontal envolvendo um Fiat Strada e um ônibus (marca e modelo ainda não informados) ocorreu na MT-320, nas proximidades de uma comunidade, localizada a cerca de 12 quilômetros do centro de Colíder (157 km de Sinop), hoje, por volta das 17h. O condutor do carro ficou preso às ferragens e morreu ainda no local. A identidade dele está sendo confirmada.

