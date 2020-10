Virada: após vitória no Re-Pa, Remo tem 74% de chance de classificação na Série C; Paysandu tem 47%

Remo é o clube paraense com mais chances de subir de divisão, segundo o Chance de Gol (Foto:Cristino Martins)

O grupo A da Série C conta com os dois gigantes do futebol paraense

Depois do Re-Pa do último sábado (3), em que o Remo venceu o Paysandu por 3 a 2, o site Chance de Gol aponta o Leão como o clube paraense com maior probabilidade de classificação para a próxima fase da Série C do Brasileiro. Se há uma semana as chances eram 72 % para os bicolores e 36 % para os azulinos, agora, com o fim do primeiro turno, o placar virou: são 74,6 % para o Remo e 47,7 % para o Paysandu.

Após nove jogos na Terceirona e ter enfrentado uma certa irregularidade no torneio, desde a saída de Mazola, o Leão Azul soma duas vitórias seguidas. A equipe saltou para a vice-liderança com 16 pontos – dois a menos que o líder, Santa Cruz – e aumentou suas chances de avançar para a próxima etapa.

Já o Paysandu, que também viveu um período de irregularidade, conseguiu somar sete pontos em três jogos, antes do Re-Pa. No entanto, o início negativo na competição traz consequências na probabilidade de classificação bicolor. O time tem 11 pontos, está em quinto lugar (a dois pontos do G4, porém, com adversários na cola com menos partidas realizadas).

Rebaixamento

Já quando se fala em rebaixamento, as possibilidades de queda da dupla Re-Papara a Série D são muito baixas. O Remo tem apenas 0,2 % de chances de retornar à quarta divisão do futebol nacional. Já o Paysandu, que nunca disputou a Quartona, tem 2,1 % de probabilidade de descer de divisão.

O Remo volta à campo no próximo sábado (10), às 19h, contra o Jacuipense, no Estádio Mangueirão. Já o Paysandu visita o Santa Cruz, às 18h, no Arruda, no domingo (11). Ambas as partidas, válidas pela décima rodada da Série C, terão transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.

Por:Andre Gomes

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...