Virada de Ano em Santarém e Alter do Chão terá várias atrações- Confira!

Os munícipes e visitantes da Pérola do Tapajós estão convidados a recepcionar a chegada de 2019 em dois pontos, nas Orlas da cidade e da Vila de Alter do Chão. Na área urbana um palco será montado na Avenida Tapajós, proximidades da Praça do Pescador. E no balneário a estrutura será montada no elevado da Praça Sete de Setembro com apoio da administração distrital. A organização é da Prefeitura de Santarém, através da Secretaria Municipal de Cultura (Semc).

“Fechamos as atrações artísticas sempre com grande responsabilidade ao uso do orçamento público. Já entramos em contato com os órgãos de segurança para termos ambientes de confraternização celebrando a chegada de 2019 sem agravantes. O governo vai entrar com apoio da segurança desarmada. Garante também os shows pirotécnicos nos dois pontos”, afirmou o titular da pasta da cultura no município Luís Alberto Figueira.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

Orla da Cidade

Local: Avenida Tapajós, nas proximidades da Praça do Pescador

Início: 19h

Atrações

DJ Murilo Gonçalves

Banda Forró Turbinado

Banda Amazon Beach

00h – Show pirotécnico

Banda 5ª Dimensão

Vila de Alter do Chão

Local: Orla, Praça Sete de Setembro

Início: 22h

Atrações

Banda Pegada do Forró

00h – Show pirotécnico

Banda Pegada do Forró

Fonte: RG 15/O Impacto e Alciane Ayres/Agência Santarém

