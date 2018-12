Virada de ano terá show e queima de fogos na orla do Lago em Novo Progresso

Será com uma programação musical que os progressenses receberão “2019” na orla do Lago em Novo Progresso.(Foto:Arte jornal Folha do Progresso)

A principal festa de Réveillon da região vai ser aberta à população com show de forró, a Prefeitura contratou a banda Banda Kassikó e terá queima de fogos na contagem regressiva da virada de ano.

De acordo com a Prefeitura de Novo Progresso mais de cinco mil pessoas é esperado para festa da virada na “Orla do Lago” em Novo Progresso.

Segurança

A Polícia Militar será responsável para garantir a tranquilidade de quem for para a orla.

