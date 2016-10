Virada: São Paulo reage no 2º tempo, vence o Flu e respira

Com uma recuperação que parecia improvável dentro do jogo, o São Paulo voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Fora de casa, a equipe bateu o Fluminense por 2 a 1, de virada, em partida válida pela 31ª rodada. O atacante Wellington Silva abriu o placar na primeira etapa, de pênalti. Os visitantes viraram no segundo tempo com gols de Thiago Mendes e Rodrigo Caio.

Com o placar, o São Paulo – que não vencia há cinco jogos – pula para a 12ª posição e tem 39 pontos, quatro acima do Vitória, primeiro time da zona de rebaixamento.

O Fluminense, por sua vez, perde sua vaga no G6: é agora o nono na tabela, com 46 pontos, a dois do sexto Atlético-PR.

As duas equipes voltam a campo pelo Brasileiro no próximo fim de semana. O São Paulo joga no sábado, às 17h, contra a Ponte Preta no Morumbi. O Flu volta a campo no domingo, quando encara o Coritiba no Couto Pereira, às 18h30.

Wellington!

Depois de esbarrar em uma boa marcação do São Paulo, o Fluminense conseguiu abrir o placar graças a um contra-ataque. Thiago Mendes errou o passe, e o atacante Wellington arrancou do campo de defesa. sem ser incomodado, ele invadiu a área, passou entre Maicon e João Schmidt e foi derrubado por Denis. Pênalti. Na cobrança, ele bateu no canto esquerdo e abriu o placar.

O São Paulo só conseguiu ameaçar de fato o adversário uma vez. Gum errou a saída de bola, Chávez passou para Cueva e o peruano acertou a trave.

Flu volta melhor, mas São Paulo empata

O Fluminense voltou melhor no começo da segunda etapa. Com mais posse, o time acertou a trave em um de cruzamento de Gustavo Scarpa e viu Denis fazer boa defesa em cobrança de falta de Marquinho.

O jogo mudou a partir dos 15 minutos. Ricardo Gomes promoveu a estreia do jovem David Neres, que entrou no lugar de Robson. O São Paulo passou a pressionar mais e quase empatou em jogada do próprio Neres, que cruzou e viu Thiago Mendes chutar para fora.

O volante, porém, se redimiu aos 26 minutos. Gum e Marquinho se atrapalharam na hora de afastar a bola da grande área. Na sobra, Thiago Mendes chutou e empatou: 1 a 1.

Virada do São Paulo!

Melhor na partida, o São Paulo conseguiu a virada aos 36 minutos do segundo tempo. Kelvin cobrou escanteio da esquerda, e Rodrigo Caio ganhou da defesa pelo alto para cabecear e virar: 2 a 1. Thiago Mendes comemora seu gol © Gazeta Press Thiago Mendes comemora seu gol

Por ESPN

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...