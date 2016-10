Virgem se assusta com pênis de noivo na lua de mel

A noite de núpcias é um dos momentos mais aguardados após o casamento, mas o que poderia ser uma lembrança positiva para Mnombo Madyibi, de 32 anos, não terminou nada bem. O homem levou um golpe de garrafa de vidro na cabeça. Tudo porque a sua noiva, que é virgem, se assustou com o tamanho do seu pênis. De acordo com a moça, que não quis se identificar, Mnombo tem um órgão avantajado.

“Pepino peludo assustador”, essa foi a definição da noiva para o pênis do companheiro.

“Tudo estava indo bem durante as preliminares”, relatou Mnombo, em entrevista ao Daily Star. “Mas o mundo desabou quando eu tirei minha cueca”, continuou.

Além de ter sua cabeça ferida, o rapaz foi mordido na orelha e teve suas partes íntimas apertadas pela noiva. “Ela me derrubou com uma garrafa de vinho e tentou me sufocar com um ursinho de pelúcia que eu dei de presente para ela”.

As pessoas que estavam nos quartos ao lado do casal, se assustaram com tanta gritaria. Porém, Mnombo acredita que o motivo da rejeição da noiva é outro. “Acho que ela estava com raiva porque eu só pude pagar por uma Lua de Mel humilde e não fomos para Zanzibar, como ela queria”. Zanzibar é um conjunto ilhas paradisíacas, localizadas na costa da Tanzânia.

A noiva alegou que não agrediu o companheiro, e que apenas deu um tapa no seu rosto. O casal se conheceu na igreja em 2015.

Diante de tanta confusão, o casal decidiu buscar aconselhamento. Mnombo, que é jogador de futebol amador, confessa que após o golpe enxerga as dificuldades. “Só conheço tratamentos de aumento de pênis. Nunca ouvi falar de pênis encolhendo”, disse o moço, que é conhecido pelos seus colegas de time como “Anaconda”.

(Com informações do Daily Mail)

