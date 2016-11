Visitação foi intensa em cemitérios de Novo Progresso no Dia de Finados

A visitação de parentes aos familiares mortos pelo Dia de Finados nesta quarta-feira (2), foi intensa nos cemitérios de Novo Progresso.

Não houve uma estimativa , mas milhares de pessoas visitaram os dois cemitérios públicos da cidade.

Nos cemitérios, a igreja Católica celebrou missa; ás 08h00mn no cemitério na área central da cidade e as 10h00mn no cemitério as margens da rodovia BR-163 , distante 4 quilômetros do centro. A liturgia foi em memória dos mortos e moradores da cidade fizeram homenagens levando coroas e vasos de flores aos jazigos.

Por Redação Jornal Folha do Progresso

