Vítima de acidente que matou duas jovens segue internada

Lorrane Rodrigues Cardoso, de 18 anos, segue internada no Hospital Municipal Marabá, sudeste paraense, com fratura exposta em uma das pernas.

Ela foi a sobrevivente do acidente rodoviário envolvendo uma motocicleta e uma carreta bi-trem carregada de manganês que matou duas jovens na Vila Três Poderes, localizada a 100 quilômetros da sede de Marabá, na Estrada do Rio Preto, na tarde do último domingo (1º).

As vítimas fatais são Kauane Lopes dos Santos, de 19 anos, e a adolescente Sabrina das Neves Lima, de 13.

O acidente ocorreu quando o caminhão de placa NSR-2279, saía da Vila União com destino a Vila do Conde, em Barcarena.

Segundo informações levantadas pela polícia, as três jovens estavam em uma motocicleta Honda Titan, cor vermelha, de placa QDG-6755 e seguiam para uma quadra de esportes ali próximo quando foram colhidas pelo pesado veículo. Duas das jovens morreram na hora e ficaram irreconhecíveis. A terceira foi socorrida.

Após o acidente, o motorista José Wilson Pereira da Costa, que transportava minério, abandonou a carreta e fugiu do local sem prestar socorro às vítimas.

Revoltados, os moradores da localidade atearam fogo no pesado veículo e fecharam a estrada impedindo a passagem de outros veículos, inclusive carretas que seguiam para a Vila União, a 25 quilômetros do local do acidente, onde está localizada a mina da empresa Buritirama, que explora manganês e usa a Estrada do Rio Preto para escoar sua produção.

INVESTIGAÇÃO

Policiais civis estiveram no local do acidente colhendo as primeiras informações. Eles estavam acompanhados de peritos do CPC “Renato Chaves” que também foram acionados e realizaram o levantamento de local de crime.

A Polícia Civil instaurou um inquérito policial, por portaria, a fim de apurar os crimes de lesão corporal e o homicídio cometidos pelo motorista. “Nós temos um prazo de 30 dias para apresentar o resultado dessa investigação”, informou o delegado Vinícius Cardoso das Neves, diretor da 21ª Seccional de Polícia Civil.

DESFILE

Por conta da tragédia, a prefeitura de Marabá e a Secretaria Municipal de Educação, por meio da Diretoria de Ensino do Campo, emitiu nota informando que a programação do desfile alusivo à Semana da Pátria, marcada para a esta terça-feira (3), na Vila Três Poderes, está cancelada.

As vítimas eram alunas da Escola Municipal de Ensino Fundamental e Médio “Professor Adão Machado”, localizada na própria Vila Três Poderes.

