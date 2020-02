Vítima de assalto atropela e mata assaltante em Santarém

Polícia Militar e Grupo Tático Operacional estiveram no local para resguardar a cena do crime — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Homem chegou a ser atendido pelo Samu, mas não resistiu aos ferimentos.

Um homem morreu após ser atropelado por uma caminhonete na tarde deste domingo (23) na avenida Dom Frederico Costa, em Santarém, no oeste do Pará. Segundo o enfermeiro Joziel Colares, coordenador do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), dois homens, que estavam armados com revólver e tinham cometido um assalto, seguiam pela via em uma motocicleta, sendo perseguidos pelas vítimas, que estavam na caminhonete.

Durante a perseguição, os assaltantes caíram da moto e um deles foi atropelado pela caminhonete duas vezes, vindo a óbito ainda no local. O outro homem foi atendido pelo Samu e depois foi preso.

Policiais Militares e Grupo Tático Operacional (GTO) estiveram no local para resguardar a cena do crime até a chegada do IML.

