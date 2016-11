Vítima de escalpelamento é internada em Belém

A menina de 12 anos que teve os cabelos e o couro cabeludo arrancados pelo eixo do motor de uma embarcação na última segunda-feira (7), no município de Mocajuba, nordeste paraense, foi transferida para a Santa Casa de Misericórdia de Belém.

Segundo a a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), a criança deu entrada na tarde de ontem (07) no HPSM Mário Pinotti, onde foi avaliada e medicada. Após ter condições de transferência, ela foi encaminhada na manhã de hoje para a Santa Casa.

O caso

O acidente foi registrado no momento em que a menina voltava para casa localizada na zona ribeirinha, após sair da escola. A criança recebeu os primeiros tratamentos no hospital de Mocajuba e em seguida foi transferida para Belém.

Em nota, a Santa Casa de Misericórdia do Pará informou que a paciente deu entrada no atendimento por volta das 10h30 desta terça-feira (8). A menina já está internada na enfermaria do hospital e no início da tarde, deve ser avaliada por um médico para diagnóstico e tratamento. A paciente segue sem previsão de alta.

(DOL)

