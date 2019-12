Vítima de feminicídio deixa carta para o ex antes de ser morta- ‘VOCÊ NÃO SABE O QUANTO DÓI’

(Foto: Reprodução) -Luciana Rodrigues Ramos foi estrangulada pelo próprio marido, teve o corpo queimado e largado em uma mata no último dia 5 de dezembro, em Cascavel, no Paraná. Após o feminicídio, sua filha descobriu que a mãe tinha deixado uma carta escrita para o seu assassino.

Nas redes sociais, a irmã da vítima publicou fotos do texto. No papel, Luciana escreveu sobre a história do casal e ainda falou do medo que tinha do companheiro.

“Quando tomei a iniciativa de te pedir para a gente morar junto, acreditei que apesar de todas as coisas que me falaram de você, não era verdade, pois para mim você era diferente”, começou. “Você não sabe o quanto dói saber que quem você ama é capaz de te dar um beijo, uma facada nas costas e dizer que te ama”, escreveu.

O ex-marido, Gilmar Ramos, um ano mais novo que ela, foi preso no dia 12 de dezembro e vai responder pelo crime.

Veja a carta:

Autor: Com informações do UOL

