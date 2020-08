Vítima é agredida a pauladas por homem em situação de rua em Tucuruí, no PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com a Prefeitura de Tucuruí, o agressor tem problemas mentais e foi conduzido para a delegacia do município.

O agressor seria um homem em situação de rua, que teve um surto e atacou a vítima com um pedaço de madeira. A vítima caiu no chão, desacordada, e continuou sendo espancada até a chegada de policiais.

Um homem foi agredido a pauladas no meio da rua na manhã desta quarta (12) em Tucuruí, no sudeste do Pará. O caso de violência foi registrado por câmeras de segurança.

