Vítima é hospitalizada e fica sem andar após ser estuprada por homem em Marapanim

(Foto:Reprodução) – Jackson foi preso pela Polícia Civil no município após a família ter mentido, dizendo que ele tinha ido para o Marajó

Jackson Santos Alves, conhecido como “Neguinho”, foi preso por policiais civis por ter praticado o crime de estupro, ato registrado na noite de sexta-feira (18). A vítima ficou com graves lesões após a violência, precisando passar por cirurgia e se encontra hospitalizada, sem conseguir andar e sem previsão de alta. A prisão do acusados ocorreu no distrito de Marudá, localizado no município de Marapanim, litoral nordeste paraense, na tarde desta terça-feira (22)

Segundo a Polícia Civil, a suspeita é que o preso tenha dado algo para dopar a vítima e depois praticar diversos atos de violência com ela desacordada. A equipe policial já havia ido à casa de “Neguinho”, porém não logrando êxito, pois a família do acusado afirmava que ele teria ido para o Marajó. Contudo, após investigações, foi constatado que Jackson estava escondido em uma casa da qual a família do acusado toma conta. Em razão disso, foi feito o cerco, até que a irmã dele o convenceu a se entregar.

O mandado de prisão foi deferido pelo Poder Judiciário da Comarca de Marapanim, e a ação que resultou na prisão foi realizada pela unidade policial de Marudá, em conjunto com a Delegacia de Polícia Civil de Marapanim, sob comando do delegado Marcelo Ferreira Luz.

Por:O Liberal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...