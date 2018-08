Vítima oferece recompensa de mil reais por pistas sobre veículo roubado

Uma caminhonete foi roubada na noite da última quinta-feira (30 em Sinop (MT).

Na tentativa de obter pistas sobre o paradeiro da caminhonete, a vítima oferece ao possível informante, a recompensa de R$ mil reais, mediante provas e recuperação do veículo.

A caminhonete de cor prata, preta possui placa CYW-8526 (Sinop (MT) e caso alguém tenha informações, a orientação é para entrar em contato pelo Fone: (66)99985 1145.

Por : Jornal Folha do Progresso

